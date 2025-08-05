Währungen / MPW
MPW: Medical Properties Trust Inc
5.05 USD 0.12 (2.43%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MPW hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.89 bis zu einem Hoch von 5.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Medical Properties Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MPW News
Tagesspanne
4.89 5.05
Jahresspanne
3.51 6.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.93
- Eröffnung
- 4.95
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Tief
- 4.89
- Hoch
- 5.05
- Volumen
- 5.895 K
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- 13.48%
- 6-Monatsänderung
- -16.94%
- Jahresänderung
- -13.97%
