MPW: Medical Properties Trust Inc
4.86 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.80, а максимальная — 4.94.
Следите за динамикой Medical Properties Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.80 4.94
Годовой диапазон
3.51 6.29
- Предыдущее закрытие
- 4.86
- Open
- 4.88
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- Low
- 4.80
- High
- 4.94
- Объем
- 8.238 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 9.21%
- 6-месячное изменение
- -20.07%
- Годовое изменение
- -17.21%
