MORN: Morningstar Inc

235.16 USD 1.46 (0.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MORN fiyatı bugün 0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 230.86 ve Yüksek fiyatı olarak 235.55 aralığında işlem gördü.

Morningstar Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
230.86 235.55
Yıllık aralık
230.86 365.00
Önceki kapanış
233.70
Açılış
233.50
Satış
235.16
Alış
235.46
Düşük
230.86
Yüksek
235.55
Hacim
1.324 K
Günlük değişim
0.62%
Aylık değişim
-10.16%
6 aylık değişim
-21.29%
Yıllık değişim
-27.64%
21 Eylül, Pazar