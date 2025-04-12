KurseKategorien
MORN: Morningstar Inc

233.70 USD 15.22 (6.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MORN hat sich für heute um -6.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 232.97 bis zu einem Hoch von 250.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morningstar Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
232.97 250.54
Jahresspanne
232.97 365.00
Vorheriger Schlusskurs
248.92
Eröffnung
249.35
Bid
233.70
Ask
234.00
Tief
232.97
Hoch
250.54
Volumen
1.279 K
Tagesänderung
-6.11%
Monatsänderung
-10.72%
6-Monatsänderung
-21.78%
Jahresänderung
-28.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K