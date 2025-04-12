Währungen / MORN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MORN: Morningstar Inc
233.70 USD 15.22 (6.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MORN hat sich für heute um -6.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 232.97 bis zu einem Hoch von 250.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morningstar Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MORN News
- Morningstar-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief
- Morningstar stock hits 52-week low at $244.40
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Morningstar-Aktie auf 52-Wochen-Tief – Fundamentaldaten bleiben stark
- Morningstar stock hits 52-week low at 250.23 USD
- QQQ, GLD, SPY: There Are Now More ETFs than Individual Stocks - TipRanks.com
- This Is What Analysts Say Palantir (PLTR) Must Do to Justify Its Sky-High Valuation - TipRanks.com
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Morningstar (MORN) Q2 EPS Jumps 19%
- Alphabet (GOOGL) Ups Its AI Spending after Strong Q2 - TipRanks.com
- CGDV: Buy For Value, Stay For Dividend Growth
- Morningstar Stock Treads Water, High Hopes, High Valuation, And Hidden Risks (NASDAQ:MORN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower Canadian Investors
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower UK Investors
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower Asian Investors
- Hercules Capital Stock: Further Potential Economic Weakening Keeps Me At Bay (NYSE:HTGC)
- Morningstar Brings Greater Transparency to Private Markets for Advisors
- Morningstar Publishes New Semiliquid Funds Report Amid Acceleration of Private Market Access and Investor Interest
- Morningstar declares quarterly dividend of 45.5 cents per share
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:BARIX)
- 3 Cheap SWAN Stocks To Put On Your Shopping List
- Tesla’s stock is set for a ‘death cross’ on Monday: 3 reasons why it’s a risky buy
Tagesspanne
232.97 250.54
Jahresspanne
232.97 365.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 248.92
- Eröffnung
- 249.35
- Bid
- 233.70
- Ask
- 234.00
- Tief
- 232.97
- Hoch
- 250.54
- Volumen
- 1.279 K
- Tagesänderung
- -6.11%
- Monatsänderung
- -10.72%
- 6-Monatsänderung
- -21.78%
- Jahresänderung
- -28.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K