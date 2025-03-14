Currencies / MORN
MORN: Morningstar Inc
246.40 USD 0.21 (0.09%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
MORN exchange rate has changed by -0.09% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 245.38 and at a high of 247.86.
Follow Morningstar Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
MORN News
Daily Range
245.38 247.86
Year Range
244.44 365.00
- Previous Close
- 246.61
- Open
- 247.77
- Bid
- 246.40
- Ask
- 246.70
- Low
- 245.38
- High
- 247.86
- Volume
- 328
- Daily Change
- -0.09%
- Month Change
- -5.87%
- 6 Months Change
- -17.53%
- Year Change
- -24.18%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%