クォートセクション
通貨 / MORN
MORN: Morningstar Inc

233.70 USD 15.22 (6.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MORNの今日の為替レートは、-6.11%変化しました。日中、通貨は1あたり232.97の安値と250.54の高値で取引されました。

Morningstar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
232.97 250.54
1年のレンジ
232.97 365.00
以前の終値
248.92
始値
249.35
買値
233.70
買値
234.00
安値
232.97
高値
250.54
出来高
1.279 K
1日の変化
-6.11%
1ヶ月の変化
-10.72%
6ヶ月の変化
-21.78%
1年の変化
-28.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K