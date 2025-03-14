Валюты / MORN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MORN: Morningstar Inc
248.88 USD 2.27 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MORN за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 245.38, а максимальная — 249.21.
Следите за динамикой Morningstar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MORN
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Morningstar stock hits 52-week low at 250.23 USD
- QQQ, GLD, SPY: There Are Now More ETFs than Individual Stocks - TipRanks.com
- This Is What Analysts Say Palantir (PLTR) Must Do to Justify Its Sky-High Valuation - TipRanks.com
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Morningstar (MORN) Q2 EPS Jumps 19%
- Alphabet (GOOGL) Ups Its AI Spending after Strong Q2 - TipRanks.com
- CGDV: Buy For Value, Stay For Dividend Growth
- Morningstar Stock Treads Water, High Hopes, High Valuation, And Hidden Risks (NASDAQ:MORN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower Canadian Investors
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower UK Investors
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower Asian Investors
- Hercules Capital Stock: Further Potential Economic Weakening Keeps Me At Bay (NYSE:HTGC)
- Morningstar Brings Greater Transparency to Private Markets for Advisors
- Morningstar Publishes New Semiliquid Funds Report Amid Acceleration of Private Market Access and Investor Interest
- Morningstar declares quarterly dividend of 45.5 cents per share
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:BARIX)
- 3 Cheap SWAN Stocks To Put On Your Shopping List
- Tesla’s stock is set for a ‘death cross’ on Monday: 3 reasons why it’s a risky buy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Wasatch U.S. Select Fund Q4 2024 Commentary
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:BARIX)
Дневной диапазон
245.38 249.21
Годовой диапазон
244.44 365.00
- Предыдущее закрытие
- 246.61
- Open
- 247.77
- Bid
- 248.88
- Ask
- 249.18
- Low
- 245.38
- High
- 249.21
- Объем
- 657
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- -4.92%
- 6-месячное изменение
- -16.70%
- Годовое изменение
- -23.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.