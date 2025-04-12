Devises / MORN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MORN: Morningstar Inc
235.16 USD 1.46 (0.62%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MORN a changé de 0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 230.86 et à un maximum de 235.55.
Suivez la dynamique Morningstar Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MORN Nouvelles
- L’action Morningstar atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 244,40$
- Morningstar stock hits 52-week low at $244.40
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- L’action Morningstar atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 250,23 USD
- Morningstar stock hits 52-week low at 250.23 USD
- QQQ, GLD, SPY: There Are Now More ETFs than Individual Stocks - TipRanks.com
- This Is What Analysts Say Palantir (PLTR) Must Do to Justify Its Sky-High Valuation - TipRanks.com
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Morningstar (MORN) Q2 EPS Jumps 19%
- Alphabet (GOOGL) Ups Its AI Spending after Strong Q2 - TipRanks.com
- CGDV: Buy For Value, Stay For Dividend Growth
- Morningstar Stock Treads Water, High Hopes, High Valuation, And Hidden Risks (NASDAQ:MORN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower Canadian Investors
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower UK Investors
- Morningstar Launches New Digital Destination to Empower Asian Investors
- Hercules Capital Stock: Further Potential Economic Weakening Keeps Me At Bay (NYSE:HTGC)
- Morningstar Brings Greater Transparency to Private Markets for Advisors
- Morningstar Publishes New Semiliquid Funds Report Amid Acceleration of Private Market Access and Investor Interest
- Morningstar declares quarterly dividend of 45.5 cents per share
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:BARIX)
- 3 Cheap SWAN Stocks To Put On Your Shopping List
- Tesla’s stock is set for a ‘death cross’ on Monday: 3 reasons why it’s a risky buy
Range quotidien
230.86 235.55
Range Annuel
230.86 365.00
- Clôture Précédente
- 233.70
- Ouverture
- 233.50
- Bid
- 235.16
- Ask
- 235.46
- Plus Bas
- 230.86
- Plus Haut
- 235.55
- Volume
- 1.324 K
- Changement quotidien
- 0.62%
- Changement Mensuel
- -10.16%
- Changement à 6 Mois
- -21.29%
- Changement Annuel
- -27.64%
20 septembre, samedi