MORN: Morningstar Inc

248.92 USD 0.04 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MORN de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 247.29, mientras que el máximo ha alcanzado 252.24.

Rango diario
247.29 252.24
Rango anual
244.44 365.00
Cierres anteriores
248.88
Open
249.92
Bid
248.92
Ask
249.22
Low
247.29
High
252.24
Volumen
1.030 K
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
-4.91%
Cambio a 6 meses
-16.68%
Cambio anual
-23.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B