MORN: Morningstar Inc
248.92 USD 0.04 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MORN de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 247.29, mientras que el máximo ha alcanzado 252.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Morningstar Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
247.29 252.24
Rango anual
244.44 365.00
- Cierres anteriores
- 248.88
- Open
- 249.92
- Bid
- 248.92
- Ask
- 249.22
- Low
- 247.29
- High
- 252.24
- Volumen
- 1.030 K
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- -4.91%
- Cambio a 6 meses
- -16.68%
- Cambio anual
- -23.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B