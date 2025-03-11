Dövizler / MLPR
MLPR: ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
57.86 USD 1.39 (2.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLPR fiyatı bugün -2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.67 ve Yüksek fiyatı olarak 58.49 aralığında işlem gördü.
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MLPR haberleri
Günlük aralık
57.67 58.49
Yıllık aralık
50.72 73.37
- Önceki kapanış
- 59.25
- Açılış
- 58.43
- Satış
- 57.86
- Alış
- 58.16
- Düşük
- 57.67
- Yüksek
- 58.49
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- -2.35%
- Aylık değişim
- -4.43%
- 6 aylık değişim
- -14.77%
- Yıllık değişim
- -0.41%
21 Eylül, Pazar