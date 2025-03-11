クォートセクション
通貨 / MLPR
MLPR: ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN

59.44 USD 0.28 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MLPRの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり59.43の安値と59.44の高値で取引されました。

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
59.43 59.44
1年のレンジ
50.72 73.37
以前の終値
59.16
始値
59.43
買値
59.44
買値
59.74
安値
59.43
高値
59.44
出来高
2
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
-1.82%
6ヶ月の変化
-12.45%
1年の変化
2.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K