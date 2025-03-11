통화 / MLPR
MLPR: ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
57.86 USD 1.39 (2.35%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MLPR 환율이 오늘 -2.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.67이고 고가는 58.49이었습니다.
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
57.67 58.49
년간 변동
50.72 73.37
- 이전 종가
- 59.25
- 시가
- 58.43
- Bid
- 57.86
- Ask
- 58.16
- 저가
- 57.67
- 고가
- 58.49
- 볼륨
- 5
- 일일 변동
- -2.35%
- 월 변동
- -4.43%
- 6개월 변동
- -14.77%
- 년간 변동율
- -0.41%
