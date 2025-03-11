Валюты / MLPR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MLPR: ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
59.16 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLPR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.16, а максимальная — 59.16.
Следите за динамикой ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MLPR
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- It's July 1 And U.S. Liquids Pipelines Are Raising Rates
- Why Lower Inflation Won't Rain On MLP/Midstream’s Parade
- Midstream And MLP Valuations Compelling Vs. History
- MLP Liquidity Vs. Other Infrastructure Alternatives
- What 2022 Taught Us About MLPs As An Inflation Hedge
- Midstream And MLP Insights: Natural Gas, The Fuel Behind Midstream Resilience In 2025
- How To Get MLP Exposure Without A K-1 Or UBTI
- MLP Risk And Return Vs. Other Energy Assets
- Addressing Key Advisor Questions On Midstream/MLPs
- Midstream Growth Outlook: Increasing Natural Gas Demand
- Midstream Fundamentals Vs. Tariffs And Market Turmoil
- Midstream/MLPs 2024 Leverage Ratios On Target
- Midstream/MLP Dividends Steady As Markets Swing
- Tariff Tantrum: Addressing Questions On Oil And Midstream
- Midstream/MLP FCF Yields Stay Positive As Capex Rises
- Midstream/MLP Q4 Buybacks Add To Robust 2024
Дневной диапазон
59.16 59.16
Годовой диапазон
50.72 73.37
- Предыдущее закрытие
- 59.13
- Open
- 59.16
- Bid
- 59.16
- Ask
- 59.46
- Low
- 59.16
- High
- 59.16
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- -2.28%
- 6-месячное изменение
- -12.86%
- Годовое изменение
- 1.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.