MLPR: ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN

59.16 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MLPR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.16, а максимальная — 59.16.

Следите за динамикой ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
59.16 59.16
Годовой диапазон
50.72 73.37
Предыдущее закрытие
59.13
Open
59.16
Bid
59.16
Ask
59.46
Low
59.16
High
59.16
Объем
1
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-2.28%
6-месячное изменение
-12.86%
Годовое изменение
1.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.