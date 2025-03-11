CotationsSections
Devises / MLPR
Retour à Actions

MLPR: ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN

57.86 USD 1.39 (2.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MLPR a changé de -2.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.67 et à un maximum de 58.49.

Suivez la dynamique ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLPR Nouvelles

Range quotidien
57.67 58.49
Range Annuel
50.72 73.37
Clôture Précédente
59.25
Ouverture
58.43
Bid
57.86
Ask
58.16
Plus Bas
57.67
Plus Haut
58.49
Volume
5
Changement quotidien
-2.35%
Changement Mensuel
-4.43%
Changement à 6 Mois
-14.77%
Changement Annuel
-0.41%
20 septembre, samedi