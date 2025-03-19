Dövizler / MITT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MITT: AG Mortgage Investment Trust Inc
7.83 USD 0.03 (0.38%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MITT fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.77 ve Yüksek fiyatı olarak 7.91 aralığında işlem gördü.
AG Mortgage Investment Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MITT haberleri
- Implied Volatility Surging for AG Mortgage Investment Trust Stock Options
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- New Strong Sell Stocks for August 5th
- AG Mortgage Investment earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- AG Mortgage Q2 2025 slides: negative EPS but dividend hike amid residential focus
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage Investment Trust: Net Interest Income Growth To Support Dividend Hikes
- AG Mortgage Investment Trust, Inc. Increases Quarterly Common Dividend 5% to $0.21 per Share
- AG Mortgage Investment Trust NT 24: A 9.5% Yielding Senior Note (MITN)
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Dividend Yielders At A Glance
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- AG Mortgage (MITT): Adding To A 10%-Yielding Bond From This Resilient Mortgage REIT
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Certainly Uncertain
- 15% Yields Want To Mug Your Dividends
Günlük aralık
7.77 7.91
Yıllık aralık
5.63 7.97
- Önceki kapanış
- 7.86
- Açılış
- 7.85
- Satış
- 7.83
- Alış
- 8.13
- Düşük
- 7.77
- Yüksek
- 7.91
- Hacim
- 166
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- 4.54%
- 6 aylık değişim
- 8.00%
- Yıllık değişim
- 3.71%
21 Eylül, Pazar