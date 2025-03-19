Währungen / MITT
MITT: AG Mortgage Investment Trust Inc
7.83 USD 0.03 (0.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MITT hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.83 bis zu einem Hoch von 7.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MITT News
Tagesspanne
7.83 7.91
Jahresspanne
5.63 7.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.86
- Eröffnung
- 7.85
- Bid
- 7.83
- Ask
- 8.13
- Tief
- 7.83
- Hoch
- 7.91
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 4.54%
- 6-Monatsänderung
- 8.00%
- Jahresänderung
- 3.71%
