MITT: AG Mortgage Investment Trust Inc
7.78 USD 0.02 (0.26%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MITT за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.75, а максимальная — 7.81.
Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.75 7.81
Годовой диапазон
5.63 7.95
- Предыдущее закрытие
- 7.80
- Open
- 7.78
- Bid
- 7.78
- Ask
- 8.08
- Low
- 7.75
- High
- 7.81
- Объем
- 156
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 3.87%
- 6-месячное изменение
- 7.31%
- Годовое изменение
- 3.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.