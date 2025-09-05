FiyatlarBölümler
Dövizler / MID
MID: American Century Mid Cap Growth Impact ETF

68.21 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MID fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.99 ve Yüksek fiyatı olarak 68.21 aralığında işlem gördü.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
67.99 68.21
Yıllık aralık
48.63 68.35
Önceki kapanış
68.21
Açılış
68.02
Satış
68.21
Alış
68.51
Düşük
67.99
Yüksek
68.21
Hacim
6
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
3.22%
6 aylık değişim
21.28%
Yıllık değişim
12.34%
21 Eylül, Pazar