Валюты / MID
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MID: American Century Mid Cap Growth Impact ETF
67.46 USD 0.14 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MID за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.25, а максимальная — 67.46.
Следите за динамикой American Century Mid Cap Growth Impact ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MID
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- Чудо средней капитализации: эта стратегия ИИ опередила рынок на 166,4%
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- These companies could follow Nvidia’s lead with AI driving rapid sales growth
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- S&P 500 changes are due out soon — and this could be a big update
- TechnipFMC взлетает на 71% после апрельского сигнала InvestingPro о справедливой стоимости
- TechnipFMC soars 71% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Rosenblatt initiates Twilio stock with Buy rating, $140 price target
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- Fall Volatility Favors Gold
- S&P 500 Snapshot: Inflation Worries Snap 3-Week Win Streak
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- U.S. ETF Growth Easily Outpaces Market Gains Since 2020
Дневной диапазон
67.25 67.46
Годовой диапазон
48.63 67.99
- Предыдущее закрытие
- 67.60
- Open
- 67.25
- Bid
- 67.46
- Ask
- 67.76
- Low
- 67.25
- High
- 67.46
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- 19.95%
- Годовое изменение
- 11.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.