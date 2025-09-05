Valute / MID
MID: American Century Mid Cap Growth Impact ETF
68.21 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MID ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.99 e ad un massimo di 68.21.
Segui le dinamiche di American Century Mid Cap Growth Impact ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
67.99 68.21
Intervallo Annuale
48.63 68.35
- Chiusura Precedente
- 68.21
- Apertura
- 68.02
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- Minimo
- 67.99
- Massimo
- 68.21
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.22%
- Variazione Semestrale
- 21.28%
- Variazione Annuale
- 12.34%
21 settembre, domenica