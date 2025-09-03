Währungen / MID
MID: American Century Mid Cap Growth Impact ETF
68.21 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MID hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.99 bis zu einem Hoch von 68.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century Mid Cap Growth Impact ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
67.99 68.21
Jahresspanne
48.63 68.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.21
- Eröffnung
- 68.02
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- Tief
- 67.99
- Hoch
- 68.21
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.22%
- 6-Monatsänderung
- 21.28%
- Jahresänderung
- 12.34%
