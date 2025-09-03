クォートセクション
通貨 / MID
MID: American Century Mid Cap Growth Impact ETF

68.21 USD 0.72 (1.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MIDの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり68.19の安値と68.35の高値で取引されました。

American Century Mid Cap Growth Impact ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
68.19 68.35
1年のレンジ
48.63 68.35
以前の終値
67.49
始値
68.25
買値
68.21
買値
68.51
安値
68.19
高値
68.35
出来高
6
1日の変化
1.07%
1ヶ月の変化
3.22%
6ヶ月の変化
21.28%
1年の変化
12.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K