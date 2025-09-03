Moedas / MID
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MID: American Century Mid Cap Growth Impact ETF
68.21 USD 0.72 (1.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MID para hoje mudou para 1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.19 e o mais alto foi 68.35.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century Mid Cap Growth Impact ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MID Notícias
- Ações da Elanco Animal Health atingem máxima de 52 semanas a US$ 19,08
- Estratégia de IA com empresas médias supera o mercado em 166,4%
- RBC Capital mantém classificação de Twilio como Underperform com preço-alvo de US$ 75
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- These companies could follow Nvidia’s lead with AI driving rapid sales growth
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- S&P 500 changes are due out soon — and this could be a big update
- TechnipFMC dispara 71% após alerta de Valor Justo do InvestingPro em abril
- TechnipFMC soars 71% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Rosenblatt initiates Twilio stock with Buy rating, $140 price target
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- Fall Volatility Favors Gold
Faixa diária
68.19 68.35
Faixa anual
48.63 68.35
- Fechamento anterior
- 67.49
- Open
- 68.25
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- Low
- 68.19
- High
- 68.35
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 1.07%
- Mudança mensal
- 3.22%
- Mudança de 6 meses
- 21.28%
- Mudança anual
- 12.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh