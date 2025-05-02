FiyatlarBölümler
Dövizler / MGX
Geri dön - Hisse senetleri

MGX: Metagenomi Inc

2.05 USD 0.09 (4.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGX fiyatı bugün -4.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.05 ve Yüksek fiyatı olarak 2.19 aralığında işlem gördü.

Metagenomi Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGX haberleri

Günlük aralık
2.05 2.19
Yıllık aralık
1.23 4.92
Önceki kapanış
2.14
Açılış
2.18
Satış
2.05
Alış
2.35
Düşük
2.05
Yüksek
2.19
Hacim
365
Günlük değişim
-4.21%
Aylık değişim
17.14%
6 aylık değişim
49.64%
Yıllık değişim
-4.21%
21 Eylül, Pazar