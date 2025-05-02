Валюты / MGX
MGX: Metagenomi Inc
1.83 USD 0.01 (0.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGX за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.80, а максимальная — 1.88.
Следите за динамикой Metagenomi Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MGX
- Earnings call transcript: Mount Gibson Iron Q4 2025 highlights strategic shift
- Metagenomi (MGX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theravance Biopharma (TBPH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xeris Biopharma (XERS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Abu Dhabi's MGX could raise up to $25 billion for AI fund, Bloomberg News says
- Mistral in talks with VC firms, MGX to raise funds at $10 billion valuation, FT reports
- BeOne Medicines Ltd. - Sponsored ADR (ONC) Surges 4.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Eli Lilly's $1.3 Billion Verve Deal Signals Confidence In Gene Editing Space: Analyst - Eli Lilly (NYSE:LLY), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Temasek joins Microsoft, BlackRock and MGX to develop AI infrastructure
- OpenAI has discussed raising money from Saudi Arabia, Indian investors, The Information reports
- Metagenomi CEO Thomas Brian sells shares worth $18,873
- KIA joins with MGX, BlackRock, GIP, and Microsoft
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- Trump-Linked Stablecoin USD1 Fuels $2 Billion Binance–Abu Dhabi Power Move
Дневной диапазон
1.80 1.88
Годовой диапазон
1.23 4.92
- Предыдущее закрытие
- 1.82
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.80
- High
- 1.88
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 4.57%
- 6-месячное изменение
- 33.58%
- Годовое изменение
- -14.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.