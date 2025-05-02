Moedas / MGX
MGX: Metagenomi Inc
2.14 USD 0.26 (13.83%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MGX para hoje mudou para 13.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.91 e o mais alto foi 2.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Metagenomi Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MGX Notícias
- MGX co-invests with Silver Lake in Altera acquisition
- Earnings call transcript: Mount Gibson Iron Q4 2025 highlights strategic shift
- Metagenomi (MGX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theravance Biopharma (TBPH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xeris Biopharma (XERS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Abu Dhabi's MGX could raise up to $25 billion for AI fund, Bloomberg News says
- Mistral in talks with VC firms, MGX to raise funds at $10 billion valuation, FT reports
- BeOne Medicines Ltd. - Sponsored ADR (ONC) Surges 4.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Eli Lilly's $1.3 Billion Verve Deal Signals Confidence In Gene Editing Space: Analyst - Eli Lilly (NYSE:LLY), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Temasek joins Microsoft, BlackRock and MGX to develop AI infrastructure
- OpenAI has discussed raising money from Saudi Arabia, Indian investors, The Information reports
- Metagenomi CEO Thomas Brian sells shares worth $18,873
- KIA joins with MGX, BlackRock, GIP, and Microsoft
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- Trump-Linked Stablecoin USD1 Fuels $2 Billion Binance–Abu Dhabi Power Move
Faixa diária
1.91 2.15
Faixa anual
1.23 4.92
- Fechamento anterior
- 1.88
- Open
- 1.93
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 1.91
- High
- 2.15
- Volume
- 781
- Mudança diária
- 13.83%
- Mudança mensal
- 22.29%
- Mudança de 6 meses
- 56.20%
- Mudança anual
- 0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh