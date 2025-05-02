Währungen / MGX
MGX: Metagenomi Inc
2.10 USD 0.04 (1.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGX hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Metagenomi Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MGX News
- MGX co-invests with Silver Lake in Altera acquisition
- Earnings call transcript: Mount Gibson Iron Q4 2025 highlights strategic shift
- Metagenomi (MGX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theravance Biopharma (TBPH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xeris Biopharma (XERS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Abu Dhabi's MGX could raise up to $25 billion for AI fund, Bloomberg News says
- Mistral in talks with VC firms, MGX to raise funds at $10 billion valuation, FT reports
- BeOne Medicines Ltd. - Sponsored ADR (ONC) Surges 4.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Eli Lilly's $1.3 Billion Verve Deal Signals Confidence In Gene Editing Space: Analyst - Eli Lilly (NYSE:LLY), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Temasek joins Microsoft, BlackRock and MGX to develop AI infrastructure
- OpenAI has discussed raising money from Saudi Arabia, Indian investors, The Information reports
- Metagenomi CEO Thomas Brian sells shares worth $18,873
- KIA joins with MGX, BlackRock, GIP, and Microsoft
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- Trump-Linked Stablecoin USD1 Fuels $2 Billion Binance–Abu Dhabi Power Move
Tagesspanne
2.06 2.19
Jahresspanne
1.23 4.92
