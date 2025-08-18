Dövizler / MCO
MCO: Moody's Corporation
480.76 USD 1.94 (0.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCO fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 480.00 ve Yüksek fiyatı olarak 487.53 aralığında işlem gördü.
Moody's Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
480.00 487.53
Yıllık aralık
378.71 531.94
- Önceki kapanış
- 482.70
- Açılış
- 486.03
- Satış
- 480.76
- Alış
- 481.06
- Düşük
- 480.00
- Yüksek
- 487.53
- Hacim
- 1.853 K
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- -4.24%
- 6 aylık değişim
- 3.50%
- Yıllık değişim
- 1.02%
21 Eylül, Pazar