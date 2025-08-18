CotationsSections
MCO: Moody's Corporation

480.76 USD 1.94 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MCO a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 480.00 et à un maximum de 487.53.

Suivez la dynamique Moody's Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
480.00 487.53
Range Annuel
378.71 531.94
Clôture Précédente
482.70
Ouverture
486.03
Bid
480.76
Ask
481.06
Plus Bas
480.00
Plus Haut
487.53
Volume
1.853 K
Changement quotidien
-0.40%
Changement Mensuel
-4.24%
Changement à 6 Mois
3.50%
Changement Annuel
1.02%
