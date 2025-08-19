CotizacionesSecciones
MCO: Moody's Corporation

512.21 USD 4.22 (0.83%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MCO de hoy ha cambiado un 0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 509.34, mientras que el máximo ha alcanzado 517.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Moody's Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
509.34 517.12
Rango anual
378.71 531.94
Cierres anteriores
507.99
Open
510.87
Bid
512.21
Ask
512.51
Low
509.34
High
517.12
Volumen
852
Cambio diario
0.83%
Cambio mensual
2.03%
Cambio a 6 meses
10.27%
Cambio anual
7.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B