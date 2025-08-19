Divisas / MCO
MCO: Moody's Corporation
512.21 USD 4.22 (0.83%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MCO de hoy ha cambiado un 0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 509.34, mientras que el máximo ha alcanzado 517.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Moody's Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
509.34 517.12
Rango anual
378.71 531.94
- Cierres anteriores
- 507.99
- Open
- 510.87
- Bid
- 512.21
- Ask
- 512.51
- Low
- 509.34
- High
- 517.12
- Volumen
- 852
- Cambio diario
- 0.83%
- Cambio mensual
- 2.03%
- Cambio a 6 meses
- 10.27%
- Cambio anual
- 7.63%
