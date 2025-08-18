Währungen / MCO
MCO: Moody's Corporation
482.70 USD 29.51 (5.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCO hat sich für heute um -5.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 475.69 bis zu einem Hoch von 513.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Moody's Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
475.69 513.02
Jahresspanne
378.71 531.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 512.21
- Eröffnung
- 512.42
- Bid
- 482.70
- Ask
- 483.00
- Tief
- 475.69
- Hoch
- 513.02
- Volumen
- 2.883 K
- Tagesänderung
- -5.76%
- Monatsänderung
- -3.85%
- 6-Monatsänderung
- 3.91%
- Jahresänderung
- 1.43%
