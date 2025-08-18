KurseKategorien
Währungen / MCO
Zurück zum Aktien

MCO: Moody's Corporation

482.70 USD 29.51 (5.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MCO hat sich für heute um -5.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 475.69 bis zu einem Hoch von 513.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Moody's Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCO News

Tagesspanne
475.69 513.02
Jahresspanne
378.71 531.94
Vorheriger Schlusskurs
512.21
Eröffnung
512.42
Bid
482.70
Ask
483.00
Tief
475.69
Hoch
513.02
Volumen
2.883 K
Tagesänderung
-5.76%
Monatsänderung
-3.85%
6-Monatsänderung
3.91%
Jahresänderung
1.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K