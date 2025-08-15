Валюты / MCO
MCO: Moody's Corporation
507.99 USD 0.76 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCO за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 503.34, а максимальная — 509.71.
Следите за динамикой Moody's Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
503.34 509.71
Годовой диапазон
378.71 531.94
- Предыдущее закрытие
- 508.75
- Open
- 506.55
- Bid
- 507.99
- Ask
- 508.29
- Low
- 503.34
- High
- 509.71
- Объем
- 416
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 9.36%
- Годовое изменение
- 6.75%
