Dövizler / MAMO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MAMO: Massimo Group
2.96 USD 0.11 (3.86%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MAMO fiyatı bugün 3.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.74 ve Yüksek fiyatı olarak 3.00 aralığında işlem gördü.
Massimo Group hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAMO haberleri
- Massimo Group completes training with major farm retailer, plans expansion
- Massimo Motor expands into Oregon and Arkansas with 100+ new retail points
- Massimo Group expands golf cart production to Vietnam
- Massimo Group's Revenues Fell 50% And Its Financial Position Is Feeble
- How Ripple Is Taking On SWIFT To Grab 14% Market Share As XRP Price Surges
- InvestingPro Fair Value model predicted Massimo Group’s sharp correction
- Massimo Group shifts to nearshoring amid supply disruptions
- MAMO stock touches 52-week low at $2.1 amid market challenges
- MAMO stock touches 52-week low at $2.12 amid market challenges
Günlük aralık
2.74 3.00
Yıllık aralık
1.84 4.50
- Önceki kapanış
- 2.85
- Açılış
- 2.82
- Satış
- 2.96
- Alış
- 3.26
- Düşük
- 2.74
- Yüksek
- 3.00
- Hacim
- 124
- Günlük değişim
- 3.86%
- Aylık değişim
- 9.23%
- 6 aylık değişim
- 11.28%
- Yıllık değişim
- -22.51%
21 Eylül, Pazar