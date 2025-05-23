QuotazioniSezioni
Valute / MAMO
Tornare a Azioni

MAMO: Massimo Group

2.96 USD 0.11 (3.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MAMO ha avuto una variazione del 3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.74 e ad un massimo di 3.00.

Segui le dinamiche di Massimo Group. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAMO News

Intervallo Giornaliero
2.74 3.00
Intervallo Annuale
1.84 4.50
Chiusura Precedente
2.85
Apertura
2.82
Bid
2.96
Ask
3.26
Minimo
2.74
Massimo
3.00
Volume
124
Variazione giornaliera
3.86%
Variazione Mensile
9.23%
Variazione Semestrale
11.28%
Variazione Annuale
-22.51%
21 settembre, domenica