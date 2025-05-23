Valute / MAMO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MAMO: Massimo Group
2.96 USD 0.11 (3.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAMO ha avuto una variazione del 3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.74 e ad un massimo di 3.00.
Segui le dinamiche di Massimo Group. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAMO News
- Massimo Group completes training with major farm retailer, plans expansion
- Massimo Motor expands into Oregon and Arkansas with 100+ new retail points
- Massimo Group expands golf cart production to Vietnam
- Massimo Group's Revenues Fell 50% And Its Financial Position Is Feeble
- How Ripple Is Taking On SWIFT To Grab 14% Market Share As XRP Price Surges
- InvestingPro Fair Value model predicted Massimo Group’s sharp correction
- Massimo Group shifts to nearshoring amid supply disruptions
- MAMO stock touches 52-week low at $2.1 amid market challenges
- MAMO stock touches 52-week low at $2.12 amid market challenges
Intervallo Giornaliero
2.74 3.00
Intervallo Annuale
1.84 4.50
- Chiusura Precedente
- 2.85
- Apertura
- 2.82
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Minimo
- 2.74
- Massimo
- 3.00
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- 3.86%
- Variazione Mensile
- 9.23%
- Variazione Semestrale
- 11.28%
- Variazione Annuale
- -22.51%
21 settembre, domenica