通貨 / MAMO
MAMO: Massimo Group
2.85 USD 0.14 (4.68%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MAMOの今日の為替レートは、-4.68%変化しました。日中、通貨は1あたり2.33の安値と2.95の高値で取引されました。
Massimo Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MAMO News
- Massimo Group completes training with major farm retailer, plans expansion
- Massimo Motor expands into Oregon and Arkansas with 100+ new retail points
- Massimo Group expands golf cart production to Vietnam
- Massimo Group's Revenues Fell 50% And Its Financial Position Is Feeble
- How Ripple Is Taking On SWIFT To Grab 14% Market Share As XRP Price Surges
- InvestingPro Fair Value model predicted Massimo Group’s sharp correction
- Massimo Group shifts to nearshoring amid supply disruptions
- MAMO stock touches 52-week low at $2.1 amid market challenges
- MAMO stock touches 52-week low at $2.12 amid market challenges
1日のレンジ
2.33 2.95
1年のレンジ
1.84 4.50
- 以前の終値
- 2.99
- 始値
- 2.80
- 買値
- 2.85
- 買値
- 3.15
- 安値
- 2.33
- 高値
- 2.95
- 出来高
- 389
- 1日の変化
- -4.68%
- 1ヶ月の変化
- 5.17%
- 6ヶ月の変化
- 7.14%
- 1年の変化
- -25.39%
