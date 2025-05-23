Moedas / MAMO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MAMO: Massimo Group
2.78 USD 0.21 (7.02%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MAMO para hoje mudou para -7.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.33 e o mais alto foi 2.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Massimo Group. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAMO Notícias
- Massimo Group completes training with major farm retailer, plans expansion
- Massimo Motor expands into Oregon and Arkansas with 100+ new retail points
- Massimo Group expands golf cart production to Vietnam
- Massimo Group's Revenues Fell 50% And Its Financial Position Is Feeble
- How Ripple Is Taking On SWIFT To Grab 14% Market Share As XRP Price Surges
- InvestingPro Fair Value model predicted Massimo Group’s sharp correction
- Massimo Group shifts to nearshoring amid supply disruptions
- MAMO stock touches 52-week low at $2.1 amid market challenges
- MAMO stock touches 52-week low at $2.12 amid market challenges
Faixa diária
2.33 2.83
Faixa anual
1.84 4.50
- Fechamento anterior
- 2.99
- Open
- 2.80
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Low
- 2.33
- High
- 2.83
- Volume
- 330
- Mudança diária
- -7.02%
- Mudança mensal
- 2.58%
- Mudança de 6 meses
- 4.51%
- Mudança anual
- -27.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh