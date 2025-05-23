Валюты / MAMO
MAMO: Massimo Group
3.00 USD 0.02 (0.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAMO за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.79, а максимальная — 3.00.
Следите за динамикой Massimo Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MAMO
- Massimo Group completes training with major farm retailer, plans expansion
- Massimo Motor expands into Oregon and Arkansas with 100+ new retail points
- Massimo Group expands golf cart production to Vietnam
- Massimo Group's Revenues Fell 50% And Its Financial Position Is Feeble
- How Ripple Is Taking On SWIFT To Grab 14% Market Share As XRP Price Surges
- InvestingPro Fair Value model predicted Massimo Group’s sharp correction
- Massimo Group shifts to nearshoring amid supply disruptions
- MAMO stock touches 52-week low at $2.1 amid market challenges
- MAMO stock touches 52-week low at $2.12 amid market challenges
Дневной диапазон
2.79 3.00
Годовой диапазон
1.84 4.50
- Предыдущее закрытие
- 2.98
- Open
- 2.79
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Low
- 2.79
- High
- 3.00
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 10.70%
- 6-месячное изменение
- 12.78%
- Годовое изменение
- -21.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.