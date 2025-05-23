Währungen / MAMO
MAMO: Massimo Group
2.80 USD 0.05 (1.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAMO hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.74 bis zu einem Hoch von 2.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Massimo Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MAMO News
- Massimo Group: Expansion in den USA und Vietnam trotz Umsatzrückgangs
- Massimo Group completes training with major farm retailer, plans expansion
- Massimo Motor expands into Oregon and Arkansas with 100+ new retail points
- Massimo Group expands golf cart production to Vietnam
- Massimo Group's Revenues Fell 50% And Its Financial Position Is Feeble
- How Ripple Is Taking On SWIFT To Grab 14% Market Share As XRP Price Surges
- InvestingPro Fair Value model predicted Massimo Group’s sharp correction
- Massimo Group shifts to nearshoring amid supply disruptions
- MAMO stock touches 52-week low at $2.1 amid market challenges
- MAMO stock touches 52-week low at $2.12 amid market challenges
Tagesspanne
2.74 2.80
Jahresspanne
1.84 4.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.85
- Eröffnung
- 2.75
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Tief
- 2.74
- Hoch
- 2.80
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- 3.32%
- 6-Monatsänderung
- 5.26%
- Jahresänderung
- -26.70%
