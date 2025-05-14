FiyatlarBölümler
Dövizler / LWLG
Geri dön - Hisse senetleri

LWLG: Lightwave Logic Inc

4.19 USD 0.50 (13.55%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LWLG fiyatı bugün 13.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.75 ve Yüksek fiyatı olarak 4.45 aralığında işlem gördü.

Lightwave Logic Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LWLG haberleri

Günlük aralık
3.75 4.45
Yıllık aralık
0.79 4.45
Önceki kapanış
3.69
Açılış
3.78
Satış
4.19
Alış
4.49
Düşük
3.75
Yüksek
4.45
Hacim
8.941 K
Günlük değişim
13.55%
Aylık değişim
27.36%
6 aylık değişim
306.80%
Yıllık değişim
51.26%
21 Eylül, Pazar