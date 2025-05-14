Dövizler / LWLG
LWLG: Lightwave Logic Inc
4.19 USD 0.50 (13.55%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LWLG fiyatı bugün 13.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.75 ve Yüksek fiyatı olarak 4.45 aralığında işlem gördü.
Lightwave Logic Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LWLG haberleri
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Lightwave Logic CEO sözleşmesini uzattı, CFO yıl sonunda emekli olacak
- Lightwave Logic extends CEO contract, CFO to retire at year-end
- Lightwave Logic appoints Lance Thompson as new VP of engineering
- Lightwave Logic expands Asia presence with Photonteck partnership
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Lightwave Logic appoints semiconductor veteran to advisory board
- Lightwave Logic Shareholders Approve Key Proposals
- Lightwave Logic expands leadership to boost sales
Günlük aralık
3.75 4.45
Yıllık aralık
0.79 4.45
- Önceki kapanış
- 3.69
- Açılış
- 3.78
- Satış
- 4.19
- Alış
- 4.49
- Düşük
- 3.75
- Yüksek
- 4.45
- Hacim
- 8.941 K
- Günlük değişim
- 13.55%
- Aylık değişim
- 27.36%
- 6 aylık değişim
- 306.80%
- Yıllık değişim
- 51.26%
21 Eylül, Pazar