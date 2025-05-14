통화 / LWLG
LWLG: Lightwave Logic Inc
4.19 USD 0.50 (13.55%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LWLG 환율이 오늘 13.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.75이고 고가는 4.45이었습니다.
Lightwave Logic Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LWLG News
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Lightwave Logic, CEO 계약 연장, CFO는 연말 은퇴
- Lightwave Logic appoints Lance Thompson as new VP of engineering
- Lightwave Logic expands Asia presence with Photonteck partnership
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Lightwave Logic appoints semiconductor veteran to advisory board
- Lightwave Logic Shareholders Approve Key Proposals
- Lightwave Logic expands leadership to boost sales
일일 변동 비율
3.75 4.45
년간 변동
0.79 4.45
- 이전 종가
- 3.69
- 시가
- 3.78
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- 저가
- 3.75
- 고가
- 4.45
- 볼륨
- 8.941 K
- 일일 변동
- 13.55%
- 월 변동
- 27.36%
- 6개월 변동
- 306.80%
- 년간 변동율
- 51.26%
20 9월, 토요일