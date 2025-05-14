货币 / LWLG
LWLG: Lightwave Logic Inc
2.99 USD 0.16 (5.08%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LWLG汇率已更改-5.08%。当日，交易品种以低点2.84和高点3.08进行交易。
关注Lightwave Logic Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LWLG新闻
- Lightwave Logic延长CEO合同，CFO将于年底退休
- Lightwave Logic appoints Lance Thompson as new VP of engineering
- Lightwave Logic expands Asia presence with Photonteck partnership
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Lightwave Logic appoints semiconductor veteran to advisory board
- Lightwave Logic Shareholders Approve Key Proposals
- Lightwave Logic expands leadership to boost sales
日范围
2.84 3.08
年范围
0.79 4.23
- 前一天收盘价
- 3.15
- 开盘价
- 3.06
- 卖价
- 2.99
- 买价
- 3.29
- 最低价
- 2.84
- 最高价
- 3.08
- 交易量
- 1.346 K
- 日变化
- -5.08%
- 月变化
- -9.12%
- 6个月变化
- 190.29%
- 年变化
- 7.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值