Valute / LWLG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LWLG: Lightwave Logic Inc
4.19 USD 0.50 (13.55%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LWLG ha avuto una variazione del 13.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.75 e ad un massimo di 4.45.
Segui le dinamiche di Lightwave Logic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LWLG News
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Lightwave Logic estende il contratto del CEO, il CFO si ritirerà a fine anno
- Lightwave Logic extends CEO contract, CFO to retire at year-end
- Lightwave Logic appoints Lance Thompson as new VP of engineering
- Lightwave Logic expands Asia presence with Photonteck partnership
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Lightwave Logic appoints semiconductor veteran to advisory board
- Lightwave Logic Shareholders Approve Key Proposals
- Lightwave Logic expands leadership to boost sales
Intervallo Giornaliero
3.75 4.45
Intervallo Annuale
0.79 4.45
- Chiusura Precedente
- 3.69
- Apertura
- 3.78
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- Minimo
- 3.75
- Massimo
- 4.45
- Volume
- 8.941 K
- Variazione giornaliera
- 13.55%
- Variazione Mensile
- 27.36%
- Variazione Semestrale
- 306.80%
- Variazione Annuale
- 51.26%
21 settembre, domenica