Moedas / LWLG
LWLG: Lightwave Logic Inc
3.85 USD 0.84 (27.91%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LWLG para hoje mudou para 27.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.03 e o mais alto foi 3.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Lightwave Logic Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LWLG Notícias
- Lightwave Logic estende contrato do CEO, CFO se aposentará no final do ano
- Lightwave Logic extends CEO contract, CFO to retire at year-end
- Lightwave Logic appoints Lance Thompson as new VP of engineering
- Lightwave Logic expands Asia presence with Photonteck partnership
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Lightwave Logic appoints semiconductor veteran to advisory board
- Lightwave Logic Shareholders Approve Key Proposals
- Lightwave Logic expands leadership to boost sales
Faixa diária
3.03 3.85
Faixa anual
0.79 4.23
- Fechamento anterior
- 3.01
- Open
- 3.03
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Low
- 3.03
- High
- 3.85
- Volume
- 3.647 K
- Mudança diária
- 27.91%
- Mudança mensal
- 17.02%
- Mudança de 6 meses
- 273.79%
- Mudança anual
- 38.99%
