KurseKategorien
Währungen / LWLG
Zurück zum Aktien

LWLG: Lightwave Logic Inc

4.27 USD 0.58 (15.72%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LWLG hat sich für heute um 15.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.75 bis zu einem Hoch von 4.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lightwave Logic Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LWLG News

Tagesspanne
3.75 4.30
Jahresspanne
0.79 4.30
Vorheriger Schlusskurs
3.69
Eröffnung
3.78
Bid
4.27
Ask
4.57
Tief
3.75
Hoch
4.30
Volumen
2.730 K
Tagesänderung
15.72%
Monatsänderung
29.79%
6-Monatsänderung
314.56%
Jahresänderung
54.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K