Währungen / LWLG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LWLG: Lightwave Logic Inc
4.27 USD 0.58 (15.72%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LWLG hat sich für heute um 15.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.75 bis zu einem Hoch von 4.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lightwave Logic Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LWLG News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Lightwave Logic: CEO-Vertrag verlängert, Finanzvorstand kündigt Rücktritt an
- Lightwave Logic extends CEO contract, CFO to retire at year-end
- Lightwave Logic appoints Lance Thompson as new VP of engineering
- Lightwave Logic expands Asia presence with Photonteck partnership
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Lightwave Logic appoints semiconductor veteran to advisory board
- Lightwave Logic Shareholders Approve Key Proposals
- Lightwave Logic expands leadership to boost sales
Tagesspanne
3.75 4.30
Jahresspanne
0.79 4.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.69
- Eröffnung
- 3.78
- Bid
- 4.27
- Ask
- 4.57
- Tief
- 3.75
- Hoch
- 4.30
- Volumen
- 2.730 K
- Tagesänderung
- 15.72%
- Monatsänderung
- 29.79%
- 6-Monatsänderung
- 314.56%
- Jahresänderung
- 54.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K