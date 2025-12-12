LWAC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Lightwave Acquisition Corp. hisse senedi 10.0420 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0420 - 10.0420 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0300 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. LWAC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Lightwave Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Lightwave Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.0420 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.42% ve USD değerlerini izler. LWAC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LWAC hisse senedi nasıl alınır? Lightwave Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.0420 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0420 ve Ask 10.0450 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LWAC fiyat hareketlerini takip edin.

LWAC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Lightwave Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.8000 - 10.1200 ve mevcut fiyatı 10.0420 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0420 veya Ask 10.0450 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.67% ve 6 aylık değişim oranı 0.42% değerlerini karşılaştırır. LWAC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Lightwave Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Lightwave Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.1200 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.8000 - 10.1200). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0300 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Lightwave Acquisition Corp. performansını takip edin.

Lightwave Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.8000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0420 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.8000 - 10.1200 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LWAC fiyat hareketlerini izleyin.