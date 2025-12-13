报价部分
货币 / LWAC
回到股票

LWAC: Lightwave Acquisition Corp.

10.0300 USD 0.0000 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LWAC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.0300和高点10.0420进行交易。

关注Lightwave Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LWAC股票今天的价格是多少？

Lightwave Acquisition Corp.股票今天的定价为10.0300。它在10.0300 - 10.0420范围内交易，昨天的收盘价为10.0300，交易量达到41。LWAC的实时价格图表显示了这些更新。

Lightwave Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Lightwave Acquisition Corp.目前的价值为10.0300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.30%和USD。实时查看图表以跟踪LWAC走势。

如何购买LWAC股票？

您可以以10.0300的当前价格购买Lightwave Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.0300或10.0330附近，而41和-0.12%显示市场活动。立即关注LWAC的实时图表更新。

如何投资LWAC股票？

投资Lightwave Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.8000 - 10.1200和当前价格10.0300。许多人在以10.0300或10.0330下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看LWAC价格图表，了解每日变化。

Lightwave Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lightwave Acquisition Corp.的最高价格是10.1200。在9.8000 - 10.1200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lightwave Acquisition Corp.的绩效。

Lightwave Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Lightwave Acquisition Corp.（LWAC）的最低价格为9.8000。将其与当前的10.0300和9.8000 - 10.1200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LWAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LWAC股票是什么时候拆分的？

Lightwave Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.0300和0.30%中可见。

日范围
10.0300 10.0420
年范围
9.8000 10.1200
前一天收盘价
10.0300
开盘价
10.0420
卖价
10.0300
买价
10.0330
最低价
10.0300
最高价
10.0420
交易量
41
日变化
0.00%
月变化
-0.79%
6个月变化
0.30%
年变化
0.30%
13 十二月, 星期六