LWAC: Lightwave Acquisition Corp.
A taxa do LWAC para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0300 e o mais alto foi 10.0420.
Veja a dinâmica do par de moedas Lightwave Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LWAC hoje?
Hoje Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) está avaliado em 10.0350. O instrumento é negociado dentro de 10.0300 - 10.0420, o fechamento de ontem foi 10.0300, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LWAC em tempo real.
As ações de Lightwave Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Lightwave Acquisition Corp. está avaliado em 10.0350. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.35% e USD. Monitore os movimentos de LWAC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LWAC?
Você pode comprar ações de Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) pelo preço atual 10.0350. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0350 ou 10.0380, enquanto 7 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LWAC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LWAC?
Investir em Lightwave Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.8000 - 10.1200 e o preço atual 10.0350. Muitos comparam -0.74% e 0.35% antes de enviar ordens em 10.0350 ou 10.0380. Estude as mudanças diárias de preço de LWAC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lightwave Acquisition Corp.?
O maior preço de Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) no último ano foi 10.1200. As ações oscilaram bastante dentro de 9.8000 - 10.1200, e a comparação com 10.0300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lightwave Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lightwave Acquisition Corp.?
O menor preço de Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) no ano foi 9.8000. A comparação com o preço atual 10.0350 e 9.8000 - 10.1200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LWAC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LWAC?
No passado Lightwave Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0300 e 0.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0300
- Open
- 10.0420
- Bid
- 10.0350
- Ask
- 10.0380
- Low
- 10.0300
- High
- 10.0420
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- -0.74%
- Mudança de 6 meses
- 0.35%
- Mudança anual
- 0.35%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.