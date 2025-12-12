- Übersicht
LWAC: Lightwave Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von LWAC hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0300 bis zu einem Hoch von 10.0420 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lightwave Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LWAC heute?
Die Aktie von Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) notiert heute bei 10.0350. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0300 - 10.0420 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0300 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von LWAC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LWAC Dividenden?
Lightwave Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.0350 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LWAC zu verfolgen.
Wie kaufe ich LWAC-Aktien?
Sie können Aktien von Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) zum aktuellen Kurs von 10.0350 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0350 oder 10.0380 platziert, während 7 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LWAC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LWAC-Aktien?
Bei einer Investition in Lightwave Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.8000 - 10.1200 und der aktuelle Kurs 10.0350 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.74% und 0.35%, bevor sie Orders zu 10.0350 oder 10.0380 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LWAC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lightwave Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) im vergangenen Jahr lag bei 10.1200. Innerhalb von 9.8000 - 10.1200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lightwave Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lightwave Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) im Laufe des Jahres betrug 9.8000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0350 und der Spanne 9.8000 - 10.1200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LWAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LWAC statt?
Lightwave Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0300 und 0.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0300
- Eröffnung
- 10.0420
- Bid
- 10.0350
- Ask
- 10.0380
- Tief
- 10.0300
- Hoch
- 10.0420
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- -0.74%
- 6-Monatsänderung
- 0.35%
- Jahresänderung
- 0.35%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh