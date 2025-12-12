КотировкиРазделы
LWAC
LWAC: Lightwave Acquisition Corp.

10.0350 USD 0.0050 (0.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LWAC за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0300, а максимальная — 10.0420.

Следите за динамикой Lightwave Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LWAC сегодня?

Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) сегодня оценивается на уровне 10.0350. Инструмент торгуется в пределах 10.0300 - 10.0420, вчерашнее закрытие составило 10.0300, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LWAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lightwave Acquisition Corp.?

Lightwave Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0350. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.35% и USD. Отслеживайте движения LWAC на графике в реальном времени.

Как купить акции LWAC?

Вы можете купить акции Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) по текущей цене 10.0350. Ордера обычно размещаются около 10.0350 или 10.0380, тогда как 7 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LWAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LWAC?

Инвестирование в Lightwave Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.8000 - 10.1200 и текущей цены 10.0350. Многие сравнивают -0.74% и 0.35% перед размещением ордеров на 10.0350 или 10.0380. Изучайте ежедневные изменения цены LWAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lightwave Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) за последний год составила 10.1200. Акции заметно колебались в пределах 9.8000 - 10.1200, сравнение с 10.0300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lightwave Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lightwave Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Lightwave Acquisition Corp. (LWAC) за год составила 9.8000. Сравнение с текущими 10.0350 и 9.8000 - 10.1200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LWAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LWAC?

В прошлом Lightwave Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0300 и 0.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0300 10.0420
Годовой диапазон
9.8000 10.1200
Предыдущее закрытие
10.0300
Open
10.0420
Bid
10.0350
Ask
10.0380
Low
10.0300
High
10.0420
Объем
7
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-0.74%
6-месячное изменение
0.35%
Годовое изменение
0.35%
