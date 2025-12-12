クォートセクション
通貨 / LWAC
LWAC: ライトウェーブ・アクイジション

10.0350 USD 0.0050 (0.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

LWACの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0300の安値と10.0420の高値で取引されました。

ライトウェーブ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

LWAC株の現在の価格は？

ライトウェーブ・アクイジションの株価は本日10.0350です。10.0300 - 10.0420内で取引され、前日の終値は10.0300、取引量は7に達しました。LWACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ライトウェーブ・アクイジションの株は配当を出しますか？

ライトウェーブ・アクイジションの現在の価格は10.0350です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.35%やUSDにも注目します。LWACの動きはライブチャートで確認できます。

LWAC株を買う方法は？

ライトウェーブ・アクイジションの株は現在10.0350で購入可能です。注文は通常10.0350または10.0380付近で行われ、7や-0.07%が市場の動きを示します。LWACの最新情報はライブチャートで確認できます。

LWAC株に投資する方法は？

ライトウェーブ・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.8000 - 10.1200と現在の10.0350を考慮します。注文は多くの場合10.0350や10.0380で行われる前に、-0.74%や0.35%と比較されます。LWACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ライトウェーブ・アクイジションの株の最高値は？

ライトウェーブ・アクイジションの過去1年の最高値は10.1200でした。9.8000 - 10.1200内で株価は大きく変動し、10.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ライトウェーブ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ライトウェーブ・アクイジションの株の最低値は？

ライトウェーブ・アクイジション(LWAC)の年間最安値は9.8000でした。現在の10.0350や9.8000 - 10.1200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LWACの動きはライブチャートで確認できます。

LWACの株式分割はいつ行われましたか？

ライトウェーブ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0300、0.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0300 10.0420
1年のレンジ
9.8000 10.1200
以前の終値
10.0300
始値
10.0420
買値
10.0350
買値
10.0380
安値
10.0300
高値
10.0420
出来高
7
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
-0.74%
6ヶ月の変化
0.35%
1年の変化
0.35%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待