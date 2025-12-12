- 概要
LWAC: ライトウェーブ・アクイジション
LWACの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0300の安値と10.0420の高値で取引されました。
ライトウェーブ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LWAC株の現在の価格は？
ライトウェーブ・アクイジションの株価は本日10.0350です。10.0300 - 10.0420内で取引され、前日の終値は10.0300、取引量は7に達しました。LWACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ライトウェーブ・アクイジションの株は配当を出しますか？
ライトウェーブ・アクイジションの現在の価格は10.0350です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.35%やUSDにも注目します。LWACの動きはライブチャートで確認できます。
LWAC株を買う方法は？
ライトウェーブ・アクイジションの株は現在10.0350で購入可能です。注文は通常10.0350または10.0380付近で行われ、7や-0.07%が市場の動きを示します。LWACの最新情報はライブチャートで確認できます。
LWAC株に投資する方法は？
ライトウェーブ・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.8000 - 10.1200と現在の10.0350を考慮します。注文は多くの場合10.0350や10.0380で行われる前に、-0.74%や0.35%と比較されます。LWACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ライトウェーブ・アクイジションの株の最高値は？
ライトウェーブ・アクイジションの過去1年の最高値は10.1200でした。9.8000 - 10.1200内で株価は大きく変動し、10.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ライトウェーブ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ライトウェーブ・アクイジションの株の最低値は？
ライトウェーブ・アクイジション(LWAC)の年間最安値は9.8000でした。現在の10.0350や9.8000 - 10.1200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LWACの動きはライブチャートで確認できます。
LWACの株式分割はいつ行われましたか？
ライトウェーブ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0300、0.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0300
- 始値
- 10.0420
- 買値
- 10.0350
- 買値
- 10.0380
- 安値
- 10.0300
- 高値
- 10.0420
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- -0.74%
- 6ヶ月の変化
- 0.35%
- 1年の変化
- 0.35%
